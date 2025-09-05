Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatı, bilim insanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda Milleyha Sulak Alanı “Doğal Sit Alanı” olarak tescil edildi. Bakanlık Rumelifeneri Mahallesi ve Kapıdağ Yarımadası için de yeni koruma kararları aldı.ANKARA (İGFA) - Hatay'ın Samandağ ilçesi sınırlarında, yaklaşık 120 hektarlık bir alanı kapsayan ve biyoçeşitlilik açısından zengin bir ekosisteme sahip olan Milleyha Sulak Alanı’nı yaşatmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Yaklaşık 2 bin deniz kaplumbağasının yuvaladığı bir kumsala sahip olan ayrıca dünyanın en önemli kuş göç yolu rotası üzerinde olan Milleyha, insan kaynaklı tehditlerden kurtarılıyor.

Bakan Kurum’un talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce) 6 Eylül 2021’de yapılan ‘sulak alan’ tesciline ilave olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca alanın “Doğal Sit Alanı” olarak tescil edilerek ikinci bir koruma statüsüyle koruma altına alınması için çalışma başlatıldı. Habitat ve türlerin titizlikle korunması ve insan faaliyetlerinin kontrollü bir şekilde yönetilmesi amacıyla Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü, konusunda uzman bilim insanlarıyla sulak alan ve etrafında inceleme yürüttü. Hazırlanan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu sonuçları doğrultusunda Bakanlık oluru ile Asi Nehri kıyılarına kadar olan bölümler de dahil edilerek bölgenin 2863 sayılı Kanun kapsamında “Doğal Sit Alanı” tescili yapıldı.

KORUNAN ALAN BÜYÜKLÜĞÜ DE 3 KAT ARTIRILDI

Bu kapsamda Milleyha Doğal Sit Alanı’nın 263 hektarlık kısmının koruma statüsü “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak 120 hektarlık kısmının koruma statüsü “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak belirlendi. Bakanlıkça yapılan tescil sonucu koruma alanı büyüklüğü 126 hektar alandan 383 hektar alana yükseltilerek 3 kat artırıldı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Milleyha Sulak Alanı’nın 2863 sayılı Kanun kapsamında “Doğal Sit Alanı” olarak ilan edilmesiyle koruma kullanma dengesi gözetilerek, bölgenin doğal ve sürdürülebilir ekosisteminin kurtarılıp yönetilmesinin hedeflendiğinin altı çizildi. Bölgeye “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” koruma statüsü kazandıran doğal güzelliklerin bozulmasına yönelik herhangi bir faaliyete müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

RUMELİFENERİ MAHALLESİ İÇİN YENİ KARAR

TVK Genel Müdürlüğü’nce yaptırılan ekolojik temelli bilimsel araştırma projeleri kapsamında 2 önemli karar daha Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstanbul ili Sarıyer İlçesi Rumelifeneri Mahallesi 2. Etap Doğal Sit Alanı’na yönelik hazırlatılan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu’nun ilgili bölge komisyonunca değerlendirilmesi sonucu alınan karar ile 31,02 hektarlık alanın koruma statüsü “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak; 24,25 hektarlık alanın koruma statüsü ise “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak değerlendirildi. Anılan komisyon kararı Bakanlık makamınca onaylanarak alanın tescil işlemi tamamlandı.

Balıkesir ile Erdek ilçesi sınırları içerisinde yer alan “Kapıdağ Yarımadası, Potansiyel Doğal Sit Alanı 1 Etabı” için de ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu 4 bin 89 hektar alanının “Nitelikli Doğal Koruma Alanı”, 367 hektar alanın ise “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmesini kararlaştırdı. Bu yöndeki karar da 27 Ağustos’ta Bakanlıkça onaylandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kapıdağ Yarımadasında etaplar halinde doğal sit alanı tescil çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi. Aynı zamanda Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Kapıdağ Yarımadası’nda yapılacak her türlü faaliyetin koruma mevzuatı uyarınca Bakanlık kontrolüne tabi olacağının altı çizildi.