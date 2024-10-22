Ankara Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (ANSADER) tarafından düzenlenecek olan Cumhuriyet Balosu’nda, üç kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, “Cumhuriyet’in Delikanlıları” ödülüne layık görülecek.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü, Türkiye’nin gururu olan Türkiye Ampute Erkek Milli Futbol Takımı için anlamlı bir ödülle taçlandırılacak.

2017, 2020 ve 2023 yıllarında Avrupa Şampiyonu unvanını kazanan Ampute Futbol Milli Takımın kaptanı Rahmi Özcan, ödülü ANSADER’in Cumhuriyet Balosu’nda alacak.

Bu ödülün takımın Türkiye’ye kazandırdığı gurur dolu zaferleri ve mücadele ruhunu onurlandırmak için verildiğini açıklayan ANSADER Yönetim Kurulu Başkanı Öztuna Norman, “Ampute Milli Takımımız, Cumhuriyet’in genç delikanlıları olarak bizlere azim, inanç ve mücadele gücünü hatırlatıyor. Onların zaferleri hepimizin gururudur.” dedi. Norman, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana her alanda gösterilen çabanın, bu genç sporcular tarafından spor sahalarında da başarıyla sürdürüldüğünü belirterek, Cumhuriyet’in değerlerini yücelten bu gençlerimiz, bize her zaman umut ve ilham vermeye devam edecek edeceklerini söyledi.

Ödül töreninde, Cumhuriyet ruhunun sporla buluştuğu bu anlamlı gecede, Türk sporunun öncülerine minnet ve saygının da ifade edileceğini belirten Norman, Ampute Futbol Milli Takımı’nın gösterdiği azim ve başarının, Cumhuriyet’in 101. yılında bir kez daha takdirle anılacağını söyledi.

Öte yandan bu özel gecede aynı zamanda Hatay’daki depremzedelere destek olma amacıyla düzenlenen yardım kampanyası da büyük önem taşıyor. ANSADER, balodan elde edilecek tüm geliri, deprem sonrası konteynerlerde yaşamlarını sürdüren ailelere acil ecza çantası bağışlamak için kullanacak.