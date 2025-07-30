İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen açık hava sineması "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmiyle başladı. Etkinlik, ağustos ayı boyunca her Cumartesi ücretsiz olarak sürecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğin ilk gösterimi, 26 Temmuz Cumartesi akşamı gerçekleştirildi. Açılış filmi olarak seçilen "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu", Türk spor tarihine damga vuran efsane haltercinin yaşam öyküsünü izleyiciyle buluşturdu.

Film, henüz 15 yaşında dünya rekoru kırarak dikkatleri üzerine çeken Naim Süleymanoğlu’nun sporla şekillenen hayatını konu alıyor. Kariyeri boyunca 7 dünya rekoru, 3 olimpiyat altın madalyası, 6 Avrupa ve 7 dünya şampiyonluğu kazanan Süleymanoğlu, Türk ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Gösterim öncesinde vatandaşlara ücretsiz patlamış mısır dağıtıldı. Vatandaşlar, sinema alanındaki stantlardan aldıkları mısırlarıyla filmi keyifle izledi. Özellikle çocuklar, etkinlik alanındaki stantlara yoğun ilgi gösterdi. Günlerdir etkisini sürdüren bunaltıcı sıcaklık, açık hava sineması sayesinde yerini serin ve keyifli akşama bıraktı. Milli İrade Meydanı’ndaki etkinlik, İzmitlilere adeta nefes aldırdı.