Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin etkisi her açıdan arttırdığı bu süreçte doğal olarak faaliyet alanları genişleyen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de, son bir asrın en yoğun, en etkin faaliyetlerini icra etmektedir” dedi.

Bakan Güler, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı. Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda gerçekleştirilen törende 8’i KKTC, 2’si Libya, 8’i Senegal’dan olmak üzere toplam 496 deniz astsubayı mezun olarak ant içti. Törende ardından 134. dönem sancağı toka edildi. Sonrasında da dönem kütüğüne 134. dönem plaketi çakıldı. Törende konuşan Bakan Güler, mezun olan astsubayları kutlarken mezuniyetlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Mevcut güvenlik ortamının politik, askeri, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler ile yeniden şekillendiğini anlatan Güler, “Yaşanan değişim süreci, bölgesel, küresel güvenlik ve istikrarı ciddi boyutta tehdit ederken ve uluslararası ilişkilerde gerginlik ve kırılmalara neden olmaktadır. Bu kaotik ortamda ülkemizi ve asıl milletimizin güvenliği için bir yandan yurdumuza yönelik tehditleri sınırlarımıza dayanmadan kaynağında bertaraf ederken diğer yandan da jeopolitik gelişmeler karşısında da proaktif politikalar geliştiriyoruz. Uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin etkisi her açıdan arttırdığı bu süreçte doğal olarak faaliyet alanları genişleyen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de, son bir asrın en yoğun, en etkin faaliyetlerini icra etmektedir” diye konuştu.

Bakan Güler Deniz Kuvvetleri’nin de Mavi Vatan’da hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla koruduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Deniz Kuvvetlerimiz Atlantik’ten Hint Okyanusu’na kadar şanlı bayrağımızı dalgalandırmakta, üstlendiği uluslararası görevlerle bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlamakta. Katıldığı uluslararası deniz tatbikatlarıyla da her geçen gün gücünü pekiştirmektedir. Donanmamız deniz harekat görevlerini dışında insani yardım faaliyetleri ve kültürel misyonlarda da görev almaktadır. Nitekim TGC Kınalıada Korvetimiz Türkiye - Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisini 100’üncü, Ertuğrul fırkateyninin Japonya seyrini 134’üncü yıldönümü kapsamında yaklaşık 5 aylık seyrini başarıyla icra ederek yurdumuza geri dönmüştür. Bu vesileyle TGC Kınalıada’nın seçkin personelini canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Katar’dan Somali’ye Libya’dan Hint Okyanusu’na kadar deniz aşırı birbirinden farklı görevleri başarıyla yerine getiren deniz kuvvetlerimizin tüm seçkin mensuplarını da en iyi dileklerimle kutluyorum.”

“TSK bu coğrafyanın en güçlü ordusudur”

Türk ordusunun güçlü olmasının önemine vurgu yapan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye, köklü tarihi, stratejik konumu, büyük ve güçlü ordusu, her alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerle dünyada söz sahibi ülkelerden birisidir. Dolayısıyla ülkemizin huzur ve güvenliği için kahraman ordumuzun daima güçlü ve etkin olması hayati önemdedir. Keza 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin güçlü bir donanmaya sahip olması tercih değil zorunluluktur. Bu anlayışla Deniz Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini yerli ve milli teknolojilerle geliştirmek için artan bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim, geçen hafta Aksaz’da gerçekleştirdiğimiz törende Aksaz Tersanemiz ile Gölcük’teki denizaltı havuzumuzun açılışını yaparken yeni tip denizaltımız ve akaryakıt gemimizi de hizmete aldık. Yerli ve milli savunma sanayimizle ordumuzu donatırken nitelikli personele sahip olmak için eğim faaliyetlerimizi de çok yönlü bir şekilde sürdürüyor, sizler gibi birçok kişi arasından seçilmiş yeni mezunlarımızın katılımıyla da ordumuzu güçlendiriyoruz. Unutmayınız ki sizler, Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç ve Piri Reis, Kılıç Ali Paşa gibi nice büyük komutanların yönettiği deniz kuvvetlerimizin saflarına katılmak için bu ilim ve irfan ocağını tercih ettiniz. Ne mutlu ki bugün bu büyük ordunun seçkin bir üyesi olarak etkin ve önemli görevler üstlenmek üzere adım atıyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, her çağın hakim güçlerinin ilgi ve etki odağındaki bu coğrafyanın en güçlü ordusudur. Türk, donanması, asırlarca Akdeniz’den Karadeniz’e, Atlas Okyanusu’ndan Hint Okyanusu’na kadar birçok bölgede varlık göstererek tarihe nam salmıştır. Şanlı donanmamız bugün de sahip olduğu nitelikli personeli, yüksek teknolojiye dayanan imkan ve kabiliyetleriyle dünyanın önde gelen deniz kuvvetlerinden birisidir. Bahriyemize katılan siz astsubaylarımızla, komutanlarınızın izinden giderek ülkemizin denizlerdeki engin vizyonunu sürdürecek olan varislersiniz. Çünkü sizler ordumuzun bel kemiğini oluşturan astsubaylar olarak komuta kademsiyle Mehmetçik arasında kritik roller üsteleneceksiniz.”

Programda Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Kalyoncu da konuşma yaptı.Tören derece yaparak mezun olan astsubaylara belgeleri takdim edilmesiyle sürdü. Ardından mezun astsubaylara diplomaları teslim edildi. Sancak devir teslimi, marşların okunmasının ardından program tören geçişiyle sona erdi.

Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Yalova Valisi Hülya Kaya da katıldı.