Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman silah arkadaşımız, 11 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”

Milli Savunma Bakanlığı, bu acı kaybın derin üzüntüsünü paylaştığını belirterek, şehidin ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.