Bursa'nın İnegöl meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Ahmet O.(26) yönetimindeki 16 NLS 06 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmekte olan henüz Sürücüsü belirlenemeyen 16 BGP 594 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ile arkasında yolcu ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Önder Birgül(43) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, amca Emin Birgül'ün(58) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri motosikletin sürücüsü tepsit etme çalışması yaparken, otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı. Ağır yaralı Emin Birgül, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: şerife öz