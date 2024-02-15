Milli Savunma Bakanlığı, Bursa’da batan geminin 51 metre derinlikte tespit edildiğini açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara Denizi’nde batan BATUHAN-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetlerimiz, sonar cihazı ile gemiyi 51 metre derinlikte tespit etti. Deniz Kuvvetlerimiz, ayrıca arama kurtarma çalışmaları için bir adet Deniz Karakol Uçağı görevlendirdi. İzmit Körfezi’nde bulunan araştırma gemimiz TCG ÇUBUKLU ile Erdek Deniz Üs Komutanlığında görevli mayın avlama gemimiz TCG AYVALIK da bölgeye intikal etti. Su altı ve su üstü arama yeteneklerine sahip olan her iki gemimiz bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlarken, ilave olarak Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemimiz TCG AKIN da destek için bölgeye intikale devam ediyor. Diğer yandan Deniz Kuvvetlerimize ait bir adet Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığında, Hava Kuvvetlerimize ait bir adet AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığında hazır bekletiliyor” denildi.