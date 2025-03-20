Maça etkili başlayan milliler, ilk golü 18. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından kaydettiği şık vuruşla buldu. 33. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun hızlı atağı sonucu skoru 2-0'a getiren A Milli Takım, ilk yarıyı üstün tamamladı.

İkinci yarıya baskılı başlayan Macaristan, 56. dakikada Szoboszlai'nin frikikten attığı golle farkı bire indirdi. Ancak 74. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşla fark yeniden ikiye çıktı. Kalan dakikalarda iki takım da pozisyonlar bulsa da skor değişmedi ve Türkiye sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla A Milli Takım, play-off turunda büyük bir avantaj elde etti. Rövanş mücadelesi, 26 Mart’ta Budapeşte’de oynanacak.