EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz ile mücadele edecek olan A Milli Takımımız gelen haberle sarsıldı.

Habere göre A Milli Takımın file bekçisi Mert Günok ayağında yaşadığı ağrı ve ödem dolayısıyla bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ay yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella Mert Günok'un yokluğunda Altay Bayındır'a formayı verecek.

Herkesin merakla beklediği Türkiye - Portekiz mücadelesi TSİ 19.00'da Signal Iduna Park'ta oynanacak.

Karşılaşmayı kazanan taraf grupta liderliği eline alacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.