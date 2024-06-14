A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki grup maçları, dijital içerik platformu TV+’la dev ekranda yayınlanacak. Zorlu PSM Vestel Amfi’de yapılacak etkinlikte konuklar, fizy ile DJ performansı, sürpriz hediyeler ve özel etkinliklerle milli heyecanı ve futbol coşkusunu yaşayacak.

Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği A Milli Futbol Takımı’nın, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 18-22 ve 26 Haziran’da oynayacağı grup maçları, Zorlu PSM Vestel Amfi’de, dijital içerik platformu TV+ ile dev ekranda canlı yayınlanacak. Konuklar, tüm Türkiye’nin tek yürek olacağı bu heyecanı birlikte yaşayıp Milli Takım’a destek verecek.

Milli heyecana özel DJ performansı, binlerce hediye ve çok daha fazlası

fizy DJ setup ile Milli Takım’a özel ‘11 Delikanlı’ şarkısının da dahil olduğu maça özel bir playlist, yayın öncesi, devre arası ve maç sonrası futbol coşkusuna eşlik edecek. Şanslı konuklara TV+ Premium, fizy, gaming, Lifebox paket kodu dağıtılırken, Lifebox ile fotoğraf çekim alanı kurulacak. Bunun yanı sıra etkinlik alanında görev alacak Lifebox logolu fotoğrafçılar tarafından, hatıra fotoğrafı çekimi yapılacak.

Her maça özel 20 adet Milli Takım forması hediyesinin yanı sıra, alandaki konuklara verilecek milli takım şapkaları, 11 delikanlı mini topu ve tişörtlerle coşkunun rengi kırmızı-beyaz olacak.

İlk randevu 18 Haziran saat 19.00’da

Türkiye, F Grubu’nda ilk maçını 18 Haziran Salı akşamı saat 19.00’da Gürcistan’a karşı oynayacak. İkinci maç 22 Haziran’da Portekiz’le yine saat 19.00’da. Gruptaki son maçta ise Çekya ile 26 Haziran saat 22.00’de oynanacak.