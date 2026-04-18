Türkiye'nin ilk öğrenci ve gençlik teşkilatı olan Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) 64 yıllık tarihini anlatan 'Milli Türk Talebe Birliği Bir Neslin İnşası' kitabı yayınlandı. Bir dönemin gençlik teşkilatı olarak faaliyet yürüten Milli Türk Talebe Birliği'nin tarihini esas alan kitap, Gazeteci - Yazar Ali İhsan Gülcü'nün 2 yıllık araştırması sonucunda kaleme aldığı yüzlerce belge ve fotoğrafla bir devrin tarihini ortaya çıkaran 540 sayfalık eser, Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısıyla okuyuculara sunuldu. Kitabın tanıtım toplantısına, eski Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Vehbi Ecevit, Gazeteci - Yazar Ali İhsan Gülcü, Ekrem Kızıltaş, Mehmet Çiftcigüzeli ve çok sayıda davetli katıldı.

'Kitap Türkiye'ye yön veren bir gençliğin nasıl yetiştiğini anlatıyor'

Programın açılış toplantısında Milli Türk Talebe Birliği'nin tarihini anlatarak konuşmasına başlayan 'Bir Neslin İnşası' kitabının yazarı Ali İhsan Gülcü, Milli Türk Talebe Birliği'nin kendi öz kaynaklarını kullanarak tarihini esas aldıklarını ifade etti. MTTB'nin 1916'da Osmanlı Devleti döneminde kurulan bir teşkilat olduğunu aktaran Gülcü, 'Yaklaşık 2 yıllık araştırma, kaynakları tarama, belgeleri elden geçirme sonucu tamamen belgelere dayalı bir eser ortaya çıkardık. Son 1 yılda özel arşivden fotoğraflar alarak kitabın fotoğraflanmasını yaptık. Eserin akıcı bir üslupla yazılabilmesi için eski metinleri gözden geçirip sadeleştirerek, günümüz gençliğinin çok rahat okuyabileceği bir hale getirdik. Herkesin rahatça alıp okuyabileceği, Milli Türk Talebe Birliği'nin tarihini anlatan, ruhunu yansıtan bir kitap ortaya çıktı. Kitap aslında 1970'lerdeki değişimle birlikte Türkiye'ye yön veren bir gençliğin nasıl yetiştiğini anlatıyor. Milli Türk Talebe Birliği hemen hemen hayatın her alanında doktorundan mühendisine, ziraatçisinden siyasalcısına kadar her alanda gençleri yetiştirmek için uğraştı. Sosyal Bilimler Enstitüsü kurdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sosyal İlimler Enstitüsü'nün ilk mezunlarından biri. Kendisi üniversite okurken, aynı zamanda Milli Türk Talebe Birliği'nin Sosyal İlimler Enstitüsü'nü de bitirdi. İşte Milli Türk Talebe Birliği'nin böyle bir fonksiyonu ve vizyonu var' diye konuştu.

Milli Türk Talebe Birliği'nin zorlu süreçlerden geçerek kapatılması sürecinden bahseden Gülcü, 'Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Milli Türk Talebe Birliği faaliyetlerine devam ederken 1936 yılında izinsiz mitingler düzenlemesi nedeniyle kapatılıyor. 1946 yılında Milli Türk Talebe Birliği yeniden kurularak faaliyetlerine devam ediyor, 1980 yılında 12 Eylül darbecileri diğer tüm sivil toplum kuruluşları gibi Milli Türk Talebe Birliği'ni kapatıyor. Günümüzde ise Fatih Gençlik Vakfı, öğrenci yurtları ve öğrenci hizmetleriyle Milli Türk Talebe Birliği'nin faaliyetlerini devam ettiriyor' dedi.

'Cumhurbaşkanımız Milli Türk Talebe Birliği'nde dönem dönem görevler almış bir isimdi'

Milli Türk Talebe Birliği'nin amacına ve kitabın içeriğine değinen Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş ise, 'Milli Türk Talebe Birliği 1916'da kurulan, 1960'lı yıllara kadar Türkiye'nin milli davaları ve Türk insanının arzu ettiği konularda kendine göre çalışmalar yapan, 1960'lı yıllardan itibaren o dönemin çalkantılı sürecinde milli ve manevi değerleri öne çıkararak, öncelikle Türkiye'deki üniversite gençliğinin bu değerlere sahip çıkan nesiller olarak yetişmelerinde büyük katkıları ve çabaları olan talebe birliği teşkilatı ve kuruluşuydu. 12 Eylül sürecinden sonra kapatılmış olmasına rağmen sonraki yıllarda şu anda belli ölçüde faaliyetler yürüttüğünü söyleyebiliriz. Bugünden geriye doğru baktığımızda o dönemde bir şekilde bu teşkilatla yolu kesişen insanların, sonraki yıllarda ve halen Türkiye'nin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ki Milli Türk Talebe Birliği'nde dönem dönem görevler almış bir isimdi. Şu andaki bazı bakanlarımız ve bazı bakanlarımızın babaları, amcaları ya da büyüklerinin de o dönemde bu teşkilatta bulunduklarını görüyoruz' diye konuştu.

'Gençleri nasıl daha iyiye yönlendiririz diyen kişilerin mutlaka okumaları gereken bir kitap'

Kitabın hazırlanış süreciyle ilgili konuşan Kızıltaş, 'Ali İhsan Gülcü'nün kitabında bu dönemin ders alınacak hikayesi var. Dolayısıyla bir şekilde bu konulara meraklı olanların ve özellikle gençlik konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlerin, gençleri nasıl daha iyiye yönlendiririz konusuna kafa yormak isteyen kişilerin mutlaka okumaları gereken bir kitap. Milli Türk Talebe Birliği, gençlerin birtakım popülist akımlara kapılmalarını önleyen, sadece sloganlardan ibaret sağ ve sol birtakım ideolojilere kapılmalarını önleyip, daha çok kendilerini olgunlaştırıp geliştirmelerini öngören, milli ve manevi inanç değerlerine sahip olmalarının yolunu açan bir teşkilattı. Bugün oradan alacağımız bilgilerle bugün karşı karşıya kaldığımız birtakım risklere karşı ne türden tedbirler alabileceğimize dair de önemli dersler içerir' dedi.