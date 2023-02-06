Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle yedi gün süreyle milli yas ilan edildi.

Türkiye güne Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle uyandı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde toplam can kaybı 1541'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle yedi gün süreyle milli yas ilan edildi. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayraklar yarıya çekilecek.