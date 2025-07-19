Kocaeli’de çocuklara at sevgisini kazandırmak amacıyla başlatılan ücretsiz binicilik eğitimlerinde çocuklar sertifikalarını aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimler, Kocaeli Atlı Spor Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Dört hafta süren program boyunca çocuklara at bakımı, temel biniş teknikleri ve hayvan sevgisi konularında temel bilgiler veriliyor. Eğitimlerde çocuklar, atlarla birebir temas kurarak binicilik sporunun inceliklerini öğreniyor. Uzmanlar, atların ritmik hareketlerinin çocukların sinir sistemine olumlu katkı sağladığını, öğrenme ve dikkat becerilerini artırdığını belirtiyor. Aynı zamanda binicilik; çocukların denge, koordinasyon ve kas gelişimini de destekleyen önemli bir spor dalı olarak öne çıkıyor.

Haziran ayı itibarıyla eğitimi başarıyla tamamlayan 130 çocuk, düzenlenen törenle sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı. Program sayesinde çocukların özgüveni artarken, sorumluluk alma becerileri de gelişti. Aynı zamanda liderlik özelliklerinin desteklendiği eğitimlerde, doğaya ve hayvanlara karşı sevgi duygusu da pekiştirildi. Minikler, atlarla bağ kurmanın heyecanını yaşarken, onları yönlendirme deneyimiyle farklı bir gelişim sürecinden geçti. Henüz çok küçük yaşlarda atla tanışma fırsatı bulan çocuklar, kendilerinden büyük ve güçlü bir canlıyla sağlıklı iletişim kurmayı öğreniyor. Bu deneyim, onların hem sosyal hem duygusal gelişimlerine katkı sağlıyor. Eğitim süresince çocuklar hem eğleniyor hem de unutamayacakları hatıralar biriktiriyor.