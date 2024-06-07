Türkiye Satranç Federasyonu’nun ana sponsoru Türkiye İş Bankası’yla hayata geçirdiği “Minik Hamleler Projesi” çerçevesinde Yalova’da imzalar atıldı.

Türkiye Satranç Federasyon Başkanı Gulkiz Tülay, Yalova’ya gelerek Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve Satranç İl Temsilcisi Erkan Şat’ın katılımıyla Minik Hamleler Projesi’nin protokolüne imza attı. İmza törenine Türkiye Satranç Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Recep Karaç, Yalova İl Hakem Kurulu üyeleri Sabahattin Şavkyıldız, Saniye Çelebi ve Yasin Yılmaz da katıldı.

Satranç İl Temsilcisi Erkan Şat, “Protokolün içeriğine göre İş Bankası sponsorluğunda bağımsız anaokullarına açılacak satranç sınıfları hayırlı olsun” dedi.

Tülay, ayrıca Yalova Vali Yardımcısı Deniz Pişkin’in de ziyaret etti.

14 Aralık 2023 tarihinde ilk adımı Ankara’da atılan Minik Hamleler Projesi çerçevesinde Antalya, Denizli, Aydın, Isparta, Kırıkkale, Karaman, Gaziantep, Sivas, Muğla, Hatay, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Balıkesir ve Samsun, Tokat, Niğde, Edirne, Çankırı’da toplamda bin 500 adet satranç sınıfı açıldı. Anaokulu çağındaki çocukları erken yaşta satranç sporuyla tanıştırmayı, çocukların gelişimine katkı sunmayı ve ülke genelinde satranç sporcularının sayısını artırmayı hedefleyen “Minik Hamleler” projesi çerçevesinde aynı zamanda anaokulu öğretmenlerine satranç eğitimleri de veriliyor.