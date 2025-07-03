Başiskele Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği izcilik kursu, minikleri doğayla buluşturarak onlara unutamayacakları deneyimler kazandırıyor.

Başiskele’nin doğanın kalbinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar; takım ruhunu, liderlik becerilerini ve doğa sevgisini eğlenceli bir atmosferde öğrenme fırsatı buldu. Beşkayalar Tabiat Parkı’nda Veysel Candan Mağarası ve çevresinde düzenlenen doğa yürüyüşleri, eğitim oyunları ve keşif gezileriyle izciler, hem bolca eğlendi hem de birçok konuda bilgi sahibi oldu.

Uzman liderler eşliğinde gerçekleştirilen izcilik programında çocuklar; çevre bilinci, sorumluluk, dayanışma ve doğada güvenli hareket etme konularında uygulamalı eğitimler aldı.