Bilecik’te 10 yaşındaki Ahmet Destan Kara 4 yılda 5 bin 10 kitap okuyarak başarıya imza attı.

Vali Şefik Aygöl, 4 yılda 5 bin 10 adet kitap okuyan Atatürk İlkokul ’unda eğitim gören 10 yaşındaki Ahmet Destan Kara’yı makamında ağırladı.

Okuma sevgisini erken yaşta keşfeden minik Ahmet, 6 yaşında okumayı öğrendikten sonra 4 yıl gibi kısa bir sürede 5 bin 10 adet kitap bitirdi. Ahmet’in bu azmi ve kitaplara olan tutkusu, hem ailesi hem de öğretmenleri tarafından büyük takdirle karşılanmaya devam ediyor.

Vali Aygöl, minik kitap kurdunun takdir edilesi bu başarısı karşısında, “Bu tür başarı öyküleri, okuma kültürünün yaygınlaşması ve gençlerin kitaplarla daha fazla vakit geçirmesi açısından büyük önem taşıyor. Ahmet’in disiplini ve okuma alışkanlığı, ona yaşam boyu fayda sağlayacak önemli beceriler kazandıracaktır. Dilerim ki BİL-EN Projesi kapsamında bizlerde nice çocuklarımıza kitap sevgisini aşılayabilmişizdir’’ ifadelerini kullandı.