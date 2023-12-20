Türkiye ve İspanya kuruculuğunda gerçekleştirilen “Keep calm and have fun! Etwinning” projesinde Bilecik’ten Bozüyük Anaokulu Öğretmeni Sevda Öztürk’te yer aldı.

Türkiye, İspanya, İtalya, Romanya, Litvanya, Polonya ülkelinden 29 öğretmenin katıldığı projede, 400’e yakın öğrenci ile gerçekleştirildiği belirtildi. Projede, öğrencilere yönelik doğada yürüyüş, doğadaki sesleri keşfetme, doğal malzemeleri toplayarak matematik, fen, müzik, ritim, sanat, etkinlikleri yapıldığı ve drama, spor, esneme hareketleri, nefes alıp verme düzeni gibi birçok çalışma ile çocuklara eğitimler verildi. Proje amacıyla ilgili olarak, "Hızlı akıp dünya da biraz olsun sakin kalabilmek, durabilmek, nerede ve ne yaptığımızın farkına varabilmek ve yaşamın güzelliklerini fark edebilmek. Çocukların kendi bedenini tanıması, nefesini kullanarak neler yapabileceklerini hangi tekniklerle sakinleşebileceklerini öğrenmesi ve uygularının farkındalığını kazandırılarak en son doğaya daha dikkatli bakmayı dinlemeyi, korumayı iç içe olmayı öğrenmeleri amaçlandı" denildi.