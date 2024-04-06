Bilecik Kayıboyu 4-6 yaş Kur’an Kursu’nda eğitim gören minikler huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.

Kayıboyu 4-6 yaş Kur’an Kursu’nda eğitim gören minikler Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek yaşlılar ile bir araya geldi. Ziyaretlerinde huzurevi sakinleri ile sohbet eden minikler yaptıkları resimleri hediye ederek yaşlıları mutlu etmeyi unutmadılar. Öğrendikleri sure ve duaları okudular. Huzurevi sakinleri bu ziyaretten çok memnun olduklarını ve kendilerini çok mutlu ettiklerini belirtti.