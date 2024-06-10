“Aburcubur Mahallesi” adlı tiyatro oyunu, Karesi Ali Hikmet Paşa İlkokulu 1/G sınıfı öğrencileri tarafından başarıyla sahnelendi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi öncülüğünde düzenlenen “Aburcubur Mahallesi” adlı tiyatro oyunu, Ali Hikmet Paşa İlkokulu 1/G sınıfı öğrencileri tarafından başarıyla sahnelendi. Öğretmenleri Ayşan Paç rehberliğinde tiyatro turnesine çıkan minik öğrenciler, Balıkesir genelinde birçok okul ve kurumda oyunu sergiledi.

Turne kapsamında gerçekleştirilen gösteriler, öğrencilerin sağlıklı beslenmenin önemini eğlenceli bir şekilde vurgulayan mesajlarla doluydu. Okulumda Sağlıklı Besleniyorum” projesi çerçevesinde sahnelenen oyun, öğrencilerin aktif katılımıyla renkli ve eğitici bir etkinlik olarak öne çıktı.

Oyunda, sağlıklı besinlerin önemi ve abur cubur tüketiminin zararları hikayeleştirilmiş şekilde izleyicilere sunuldu. Küçük tiyatrocular gösterdikleri performanstan ötürü büyük alkış aldı.