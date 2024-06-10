Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, belediye meclis üyeleri ve başkanlık divanı üyeleriyle birlikte Alper Taban'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konu İnegöl olurken karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İNEGÖL'ÜN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA ATILACAK HER ADIMDA ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ!

Ziyaret sonrasında yazılı açıklama yapan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, "Yerel seçimler sonrasında görevine devam eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a, meclis üyelerimiz ve başkanlık divanı üyelerimizle hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik. Ziyaretimizde konu İnegöl oldu ve yerel gündemdeki bazı konuları istişare ettik. İnegöl'ün menfaatleri doğrultusunda atılacak her adımda Saadet Partisi Teşkilatı olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Nazik kabullerinden dolayı da sayın Taban'a teşekkür eder yeni çalışma döneminde başarılar dilerim" dedi.