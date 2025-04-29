Sorumlu tutulan doktorlar hakkında soruşturma izni vermeyen Mesleki Sorumluluk Kurulunun kararına itiraz eden aileyi haklı bulan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi; kurulun kararını reddedip değerlendirilmenin yeniden yapılmasına hükmetti.

Mahkeme, gerekçe olarak sorumlu tutulan doktorlardan birinin profesör olduğunu, buna rağmen seçilen bilirkişilerin ünvan ve uzmanlık olarak yeterli olmadığını, bu sebeple kararın hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ailesinin 4 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, bahar nezlesi olduğu için baba Cemil Türkoğlu ve anne Azime Buse Türkoğlu tarafından geçen yıl 19 Mayıs Pazar günü saat 20,00 sularında Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan 7 yaşındaki Yüsra'ya Türkoğlu ailesinin iddiasına göre yanlış serum takıldı. Minik Yüsra, serum takıldıktan yarım saat sonra fenalaşmaya başladı. Daha sonra gelen başka bir doktor, aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirdi.

Türkoğlu ailesinin iddiasına göre 7 yaşındaki Yüsra, 10 saat boyunca aynı sedyede bekletildi ve gözleri şişmeye, karnı ağrımaya, tansiyonu düşmeye, kalbi hızlanmaya başladı. Sabah mesainin başlamasıyla gelen kardiyoloji doktoru çocuğun durumunun kritik olduğunu söyledi. Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Yüsra'nın sürekli kalbinin durduğu ve bu nedenle entübe edildiği doktor tarafından aileye bildirildi. Türkoğlu ailesi Yüsra'nın öldüğü haberini alınca yıkılarak sinir krizi geçirdi. Elinden tutarak hastaneye getirdikleri kızlarının kucaklarına cenazesinin teslim edildiğini belirten acılı aile, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları içerisinde küçük kızlarını toprağa verdi.

Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsisinin ön raporunda, kalbin altı ve sol yanında, göğüsün orta kısmında, akciğer sağında ve solunda, kalp duvarında kanlı sıvının biriktiği ve boyunun yan kısmında kanama olduğu tespit edildiği, Yüsra'nın kardiyolojik olarak herhangi bir kalp rahatsızlığı olmadığı belirtildi.



Bu süre zarfında Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edilse de ilgili sağlık personelinin mesleğinin icrası kapsamında yaptığı muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbî işlem ve uygulamalar sonucunda Yüsra Türkoğlu'nun ölümüne sebebiyet verilip verilmediği konusunda inceleme yapan Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu olayda ihmali bulunduğu iddia edilen Bursa Şehir Hastanesinde görevli biri profesör 15 doktor hakkında soruşturma yapılmasına izin vermedi.

Aile kurulun kararına vekil avukatları aracılığıyla itiraz etti. Ailenin itirazını kabul eden Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi; gerekçe olarak yaptığı açıklamada, "Olayda, ön incelemeci tarafından, hastanın teşhis ve tedavisinin tıp kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı hususunun somut olarak tespitine yönelik olarak bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle karar verilmesi durumunda seçilen bilirkişilerin, hakkında soruşturma yapılanların akademik ünvanı ve uzmanlık alanına göre belirlenmesi gerekmektedir. Bu durumda, olayın niteliği ve hakkında soruşturma yapılanlardan birinin çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında profesör ünvanına sahip olduğu dikkate alındığında, üniversiteler veya eğitim araştırma hastaneleri bünyesinde görevli, en az biri aynı alanda profesör ünvanı taşıyan konusunda uzman üç kişilik bir heyetten bilirkişi görüşü alınmak ve bu görüş değerlendirilmek suretiyle yeniden ön inceleme yapıldıktan sonra soruşturma izni verilip verilmeyeceğine karar verilmesi gerekirken, uzman doktorlar tarafından düzenlenen raporlar dikkate alınmak suretiyle düzenlendiği anlaşılan ön inceleme raporuna istinaden alınan itirazlara konu kararda hukuka uygunluk görülmemiştir" dedi.

Mahkeme açıklanan nedenlerle; itirazların kabulü ile soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına, eksikliklerin giderilmek suretiyle yeniden ön inceleme yaptırılarak soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine yönelik karar tesis edilmek ve itiraz halinde yeniden dairemize gönderilmek üzere dosyanın mahalline iadesine, kararın ilgililere tebliğinin merciince yapılmasına, oy birliğiyle kesin olarak karar verdi.