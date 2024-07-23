Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Fatih, Karaman, Soğanlı ve Demirtaş yüzme havuzlarında düzenlenen yaz spor okulları yüzme kursunun ikinci dönemi sona erdi. 09 Temmuz - 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen yüzme kurslarının ikinci dönemine yaşları 6 ile 14 arasında değişen bin 632 öğrenci kayıt yaptırdı. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen yüzme kurslarına katılan öğrencilere, profesyonel antrenörler tarafından yüzme eğitimi verildi. Çocukların yaz tatilinde kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak adına düzenlenen yaz spor okulları yüzme kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler için Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda sertifika töreni düzenlendi.

Küçük yüzücülere sertifikalarını veren Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, “Yaz spor okulları çerçevesinde düzenlediğimiz yüzme kurslarımızın ikinci dönemini tamamladık. Kursun birinci dönemine bin 653 öğrencimiz kayıt yaptırmıştı. İkinci dönemde bin 632 öğrencimiz yüzme kurslarına geldi. Toplam 5 dönem olarak gerçekleştireceğimiz yüzme kursları, 30 Ağustos Cuma günü sora erecek. Kursumuzun ikinci dönemini başarıyla tamamlayan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Belediye Başkanımız Erkan Aydın, adına tüm öğrencilerimize ve kurslarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: İHA