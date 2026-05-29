Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz sezonu sakatlık sorunlarının etkisiyle geçiren ve performansı eleştirilen Wilfried Singo’yu 2026-2027 sezonunda yeniden değerlendirmeyi planlıyor.

SAĞ BEK VE SAĞ KANAT PLANI

TRT Spor’un haberine göre Okan Buruk, Monaco’dan 30,8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fildişi Sahilli oyuncuyu sağ bölgede değerlendirmeyi planlıyor. Sağ bekte Roland Sallai ile birlikte düşünülmesi beklenen Singo’nun, sağ kanatta ise Leroy Sane’ye alternatif olarak forma giymesi gündemde. Tecrübeli teknik adam, stoper ve 6 numara bölgesinde de "joker oyuncu" olarak 25 yaşındaki futbolcuyu kullanabilir.

GALATASARAY PERFORMANSI

Wilfried Singo, Galatrasaray formasıyla 29 maçta 1557 dakika süre buldu ve 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu, 16 resmi maçı sakatlık nedeniyle kaçırdı.