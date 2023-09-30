Yaşıtları oyuncakla oynarken kullandığı araçlar ile gündemden düşmeyen 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, bu sefer de 20 metre uzunluğundaki tıra iki arazi aracı ve bir panelvan minibüs yükledi. Minik Zayn’in boyundan büyük araçları adeta oyuncak bir araç gibi rahat kullanabildiği video sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki minik oğlu Zayn Sofuoğlu, sınır tanımıyor. Kullandığı araçlarla gündeme gelen ve yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran minik yetenek Zayn’ı, dünya genelinde milyonlar izliyor. Zayn, bu sefer de 20 metre uzunluğundaki tıra iki arazi aracı ve bir panelvan minibüsü yükledi. Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından ’20 metre tır yüklendi hazır’ denilerek yapılan paylaşım ise kısa sürede 600 binin izlenmenin yanı sıra binlerce yorum ve beğeni aldı. Minik yeteneğin, boyundan büyük araçları adeta oyuncak bir araç gibi rahat kullanması da dikkatlerden kaçmadı.