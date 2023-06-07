İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Alikahya Mesire Alanı ve Emek Dayanışması İlkokulu’nu ziyaret ederek, çocuklara kek ve limonata ikramında bulundu.

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Çınar Ekibi önce Alikahya Mesire Alanında ardından da Emek Dayanışması İlkokulu’nda kek ve limonata ikramında bulundu. Ekibe, İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç ve Nurullah Özer de eşlik etti.

Heyet mesire alanındaki ve okuldaki çocuklar ile velilerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Ardından kek ve limonata ikramı gerçekleştirildi.