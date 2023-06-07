İzmit Belediyesi Çınar Ekibi Alikahya Mesire Alanı ve Emek Dayanışması İlkokulu’na ziyarette bulunarak çocuklara kek ve limonata ikramında bulunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Ekibi kent genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekip önce Alikahya Mesire Alanında ardından da Emek Dayanışması İlkokulu’nda kek ve limonata ikramında bulundu.

Programlara İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç, Nurullah Özer katıldı.

Heyet mesire alanındaki ve okuldaki çocuklar ile velilerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Ardından kek ve limonata ikramı gerçekleştirildi. Veliler ve minikler de ikramlardan dolayı İzmit Belediyesine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.