Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, karne heyecanı yaşayan öğrencilerin sevincine ortak oldu. Birinci sınıf öğrencilerine karnelerini dağıtan Başkan Şadi Özdemir, miniklere yaz tatillerini bol bol kitap okuyarak, dinlenerek ve eğlenerek geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, öğrencilerin karne heyecanını paylaşmak için okulları ziyaret etti. Üçevler Şehit Faik Gökçen İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Başkan Şadi Özdemir, minik öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Başkan Vekili Mahmut Demiröz ve Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Serpil Altun, Zerrin Güleş ile Emre Karagöz de bu anlamlı günde Başkan Şadi Özdemir’e eşlik ettiler.

Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, onlara yaz tatillerinde değerlendirmeleri için tavsiyelerde bulundu. Çocukların tatillerini verimli geçirmeleri için bol bol kitap okumalarını, dinlenmelerini ve eğlenceli aktivitelere zaman ayırmalarını öneren Başkan Şadi Özdemir, ayrıca, öğretmenlere de bir eğitim-öğretim yılı boyunca gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Şadi Özdemir birinci sınıf öğrencilerine karnelerini tek tek dağıtırken, minikler de, Başkan amcalarına yaz tatili planlarını anlattı.