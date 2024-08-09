Akçalar Mahallesi’nde çiftçinin en büyük geçim kaynağı olan mısır ve ayçiçekleri, mahallenin gözbebeği haline geldi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın gelişmekte olan mahallelerinden biri olan Akçalar Mahallesi, cazibesini artırmaya devam ediyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi tarım, hayvancılık ve modernitenin bir arada bulunduğu bir merkez haline geldi.

Bursa’nın hayvancılık alanında en önemli bölgelerinden biri olan Akçalar, tarım alanında da öne çıkıyor.

Özellikle ayçiçeği ve mısır, çiftçinin geçim kaynağının büyük kısmını oluşturduğu için bölgenin gözbebeği haline geldi.

Akçalar Mahallesi’nde üretilen mısır ve ayçiçekleri, hasat zamanının ardından hem iç piyasada hem de ihracatta değerlendiriliyor.