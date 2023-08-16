MİT, güvenlik güçlerimize karşı çok sayıda eylemin faili olarak aranan Sidar Serhat Kod Celal BİRDAL’ı hassas bir şekilde takip etti. MİT, kurduğu ajan ağıyla Sidar Serhat Kod Celal BİRDAL’ın PKK/KCK’nın HPG Basın ve Arşiv Sorumlularından olduğunu ve Irak’ın kuzeyinde Gare alanında faaliyet gösterdiğini öğrendi.

MİT, Celal BİRDAL’ı takip etmesi için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. MİT’in saha ajanları, Celal BİRDAL’ı adım adım izledi. MİT’in yerdeki ajanları, Sidar Serhat kodun bazı örgüt mensuplarını eylem için Türkiye’ye gitmeye özendirmek amacıyla görüştüğü bilgisini elde etti. MİT operasyon için düğmeye bastı. MİT, nefes kesen takip sonrası Sidar Serhat kod Celal BİRDAL’ı, beraberindeki diğer örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.