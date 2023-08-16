Atatürk Atabey 19 Türk Ocakları Derneği, Avrupa Federasyonu Türkiye Kurucusu ve Genel Başkanı Hüseyin Hakkı Kahveci, “Hatay Araplarındır, Hatay Fransızlarındır” dediği iddia edilen Halil Konakçı’nın acilen tutuklanmasını istedi. Kahveci’nin açıklamaları esnada verdiği görüntüsü tartışmalara neden olurken, Halil Konakçı, “Sarhoş mu Zavallı?” dedi.

Kendisini bağımsız gazeteci ve yazar olarak ta tanıtan Atatürk Atabey Türk Ocakları Derneği Federasyon Başkanı Hüseyin Hakkı Kahveci, üyelerine yönelik yaptığı düşünülen bir dernek binasında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Vücut dilinde ayakta durmakta zorlandığı görülen Hüseyin Hakkı Kahveci, Türkiye’nin gündemine oturan ünlü imam için, “Halil Konakçı’nın ivedilikle Cumhuriyet savcılıkları tarafından işlemlerinin yapılarak tutuklanması ve söylediği sözler, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği sözler, iddianameye konularak etki ajanı sıfatıyla yargılanması elzemdir. Haaa yargılamazsın, o senin bileceğin bir şey, ama bu sene yargılanmazsa seneye yargılanır.” Dedi.

Hüseyin Hakkı Kahveci’nin son söylediği cümle sosyal medya üzerinden yine darbe hazırlığı mı yapılıyor? Şeklinde yorumlanırken, binlerce kişi ise mikrofonu eline sarhoşken aldığını iddia etti. Toplumu ikiye bölen bu tartışmada federasyon başkanına destek çıkanlarda oldu.