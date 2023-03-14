Mobiliyum AVM Başkanı Talha Timur Han’ın isim benzerliği davasıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Mobilimo Mobilya Avm Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Yılmaz’dan cevap geldi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Mobilimo Mobilya Avm Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Yılmaz, “28.09.2020 tarihinde S.S Mobilya Kent İnegöl Toplu İşyeri Yapı Kooperetifleri (Mobiliyum AVM) tarafınca Artı Fayda İnşaat ve Alışveriş Merkezi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (yap işlet devret) tarafına açılan davada muhattap Artı Fayda İnşaat ve Alışveriş Merkezi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olmasına rağmen, bugün Talha Timurhan'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Bu paylaşımda kazandığı iddia ettiği davanın Mobilimo ile herhangi bir ilgisi yoktur. 03.09.2021 tarihinde Mobiliyum AVM tarafından yapılan başvuru 27.10.2021 tarihinde uzman benzerlik araştırması yapılmış olup 10.11.2021-20.11.2021 tarihlerinde yayın kararı yayınlanmış olup, 13.05.2022-17.05.2022 tarihlerinde yayına itiraz red edilmiştir. 24.10.2022-27.10.2022 tarihlerinde YIDK itiraz süresince yapılan itiraz bulunmamaktadır. Türk Patent ve marka kurumunun, Mobilimo marka ve renklerinin 30.10.2022 tarihinde tescil edildiği belge ekte sunulmuştur. Mobilimo Avm inşaat halindeyken açılan 2021 yılında inşaat firmasına yapılan ve 2022 yılında sonuçlanan dava sonucunun, bugün Talha Timurhan tarafından paylaşıldığı, eski bir kararın son alınan kararmış gibi kamu oyuna lanse etmesi iyi niyet göstergesi değildir. Halen geçerliliğini koruyan tüm belgelerimiz ekte kamuoyuyla paylaşılmıştır.”

AÇILAN DAVALARA VERİLEN KARARLAR

“Benzerlik / karıştırılma ihtimali; haksız bulunmuştur. Eskiye dayalı kullanım; haksız bulunmuştur. Kötü niyet; haksız bulunmuştur. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar itibar zedelemesi, karalama kampanyası olup, tüm haklarımız yargı önünde aranacaktır. Mobilimo Avm 124 mağazası ile İnegöl ve Dünya'ya hizmet vermeye devam edecektir.”