İnegöl Ticaret Odası Meclis Başkanı Kenan Kender 1 Ekim'de İnegöl'de açılacak olan MODEF Fuarından 4 gün önce Mobiliyum tarafından düzenlenecek olan Mobilya Festivaline sert eleştiride bulundu.

Mobiliyum tarafından 22-27 Eylül tarihlerinde 45 ülkedem getirilecek olan yabancı alım heyetlerininde katılımı ile gerçekleştirilecek festivalin MODEF Fuarına eleştiri geldi.

İTSO Meclis Başkanı Kenan Kender mobilya festivalinin MODEF Fuarına ve dolayısı ile İnegöllü mobilya firmalarına büyük zarar vereceğini iddia ederek



"Bilemezsin kim dost kim düşman bazen tuttuğun Eldir seni arkandan vuran.

Biz mobilyacılar ne zaman yan yana geleceğiz.

1 Ekim modef fuarından önce gelecek alım heyeti 27 Eylül'de bitecek.

Mobilya festivalinden sonra ülkelerine dönen müşteriler 4 gün sonra tekrar İnegöl'e gelir mi?

Modef'e gelen alım heyetleri fuardan sonra İnegöl'deki mobilya avm'leri ve Ertuğrul Gazi caddesi'ni geziyor modef fuara ve festivalde aynı tarihte olsaydı festivale gelenler de fuarı ziyaret ederdi Anadolu şehirleri ile aynı günde fuar yapmayalım diye mücadele ederken bu tarihte yapılan etkinlik olmamıştır.

Takdiri mobilyacı arkadaşlara bırakıyorum herkese bereketli alışverişler"

Sosyal medyadan yapılan bu açıklamaya nasıl bir cevap verileceği ise merak konusu oldu.