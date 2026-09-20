Bunlar da ilginizi çekebilir

Sarı kartlar: Kadir Bakırtaş, Orhan Aktaş (İnegölspor) Kerem Kaya(Karacabey) Kırmızı kart: Kadir Bakırtaş(İnegölspor) Goller: Berke Özgün(Karacabey) 36'ncı dakikada gelişen Karacabey atağında topla buluşan Berk'in öne çıkan kalecinin üzerinden attığı topla ağlarla buluştu. 0-1 70'nci dakikada gelişen Karacabey atağında ceza sahasında topla buluşan Atakan'a İnegölspor'lu Orhan faul yaptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tayyip'n vuruşunu kaleci kurtardı. Taraftar penaltıyı kurtaran İnegölspor'lu kaleciyi alkışladıla

Tüm Hakları Saklıdır. Yıldırım Gazetesi - Copyright © 2024

Bu bağlantı sizi https://www.yildirimgazetesi.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.