Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın miktarsal sıkılaştırma ve seçici kredi politikalarını yorumladı. Balcı; “Kredi musluklarının çok acil bir şekilde açılması gerekiyor” dedi.

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, iş dünyasının son bir yıldır finansmana erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak seçim öncesi kilitlenen kredi sisteminin açılmasının özel sektör için hayati olduğunu söyledi. Mustafa Balcı; “Merkez Bankası’nın faiz artırımı yapması ve buna devam edeceğinin sinyallerini vermesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Fakat seçimden önce tamamen kilitlenen ticari kredi sisteminde düzenlemelere gidilmesi gerekiyor. Yatırım yapabilmek, ülkemiz için katma değer yaratabilmek bu kredilere bağlı” diyerek durumun ciddiyetinin altını çizdi.

“MOBİLYA SEKTÖRÜ TÜRKİYE’NİN LOKOMOTİFİDİR”

Mobilya sektörünün son 20 yılda çok büyük gelişme gösterdiğini belirten Balcı; “Mobilya ihracatı 2001 krizinde 250 milyon dolarken aradan geçen 20 yılda 5.3 milyar dolarlık ihracat rakamlarını gördük. Türkiye’de ihracatta payını en çok artıran 3 sektörden birisi mobilya. Dünya mobilya ihracatı istatistiklerine baktığımızda ülkemiz 2003 yılında 36. sırada yer alıyordu. 2022 yılına geldiğimizde ise Türkiye’nin 11. sırada olduğunu görüyoruz. Mobilya ihracatından aldığımız pay binde yedi iken şu anda %1.7 seviyesine gelmiş durumda. Bu istatistikler bize gösteriyor ki sektörümüz Türkiye’nin lokomotifi olma görevini başarıyla üstlenmektedir” ifadelerini kullanarak bu başarının devam etmesi için kredi musluklarının açılması gerektiğini belirtti.

Balcı; “Mobilya sektörü gün geçtikçe büyüyen ve gelişen bir sektör. Bu büyüme ve gelişme ancak somut yatırımlar yapılabildiğinde sürdürülebilir hale gelir. Somut yatırımlar yapabilmek için ticari krediye ulaşabilmek oldukça önemli. Piyasada sıcak para akışında çok ciddi bir sıkıntı söz konusu. Sıcak paranın olmadığı yerde enflasyon hızla tırmanışa geçer ve bu da iç talepte bir daralma yaratır. Birbirine pamuk ipliğiyle bağlı bir zincirden bahsediyoruz. Bu zincirin ilk halkasını da iş dünyasının finansmana erişimi konusu oluşturuyor” dedi.

“MOBİLYA SEKTÖRÜNDE KDV İNDİRİMİ UYGULANMALIDIR”

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, iç piyasanın dinamiğini korumak ve talebi artırmak için %10’a yükseltilen KDV oranında mobilya sektörü için indirime gidilmesi gerektiğini söyleyerek bu durumun sıcak para akışına katkıda bulunacağının altını çizdi. Balcı; “Mobilya sektörü kendi kendine yetebilen bir sektör. Mobilyanın hammaddesi Türkiye’de rahatlıkla yetişiyor. Türk tasarımcılar bugün geldiğimiz noktada İtalyan tasarımcılarla rekabet eder hale gelmiş durumda. Büyük üretim tesislerimiz ve nitelikli iş gücümüz sayesinde yüksek kaliteli ürünler ortaya konuluyor. Tüm bu olumlu dinamikler birleştiğinde sektörümüzün hem iç pazara hem de dış pazara yetebilecek kapasiteye sahip olduğu açıkça görülüyor. Fakat KDV artışından sonra iç pazarda bir durgunluk yaşanmaya başlandı. Mobilya sektörünün büyümeye devam edebilmesi için KDV indirimine gidilmesi ve böylece iç pazarın hareketlendirilmesi gerekmekte. Bunun yanında krediye ulaşım imkanında kolaylıklar sağlandığında başta MOSDER üyeleri olmak üzere tüm sektör yatırım yapmaya, ülkemize katkı sağlamaya kararlılıkla devam edecektir” sözlerini kullandı.

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