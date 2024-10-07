İnegöl'ün mobilya alanındaki liderliğini pekiştiren fuar, yerli ve yabancı 20 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir başarı elde etti. Katılımcı firmaların özenle tasarladığı stantlar ve ürünler, hem ziyaretçilerden hem de sektörden büyük ilgi gördü. İnegöl mobilyası, bu fuar aracılığıyla kalite ve estetik anlayışını bir kez daha dünya vitrinine taşıdı.

Özgün Stant Tasarımlarıyla Fark Yarattılar

Fuar süresince katılımcı firmalar, sadece ürünlerini değil, yaratıcı stant tasarımlarıyla da öne çıktılar. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve Modef Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, katılımcılara teşekkür ederek, fuarın görselliğine katkılarından dolayı minnettar olduklarını belirtti.

Yavuz Uğurdağ: “İnegöl Mobilyası Dünya Çapında Tanınan Bir Marka Olma Yolunda”

Modef Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, kapanışta fuarın İnegöl ve Türkiye mobilya sektörü için büyük bir başarı olduğunu vurguladı: “İnegöl mobilyası, kalitesi ve inovatif tasarım anlayışı ile Türkiye mobilya sektörünün standartlarını belirlemeye devam ediyor. Modef Expo 2024 ile bu başarıyı bir kez daha tescilledik. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen misafirlerimizle tanınırlığımızı artırmaya devam ediyoruz. İlk kez gelen misafirlerimizle birlikte yeni pazarlara da girmeye başlayacağız. Tüm katılımcı firmalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.”

İhracat Hedefleri Daha da Güçleniyor

Uğurdağ, fuarın ihracat üzerindeki olumlu etkisine de dikkat çekti: “Uluslararası iş birliklerimiz bu fuarla daha da güçleniyor. 2024 itibarıyla İnegöl mobilyası ihracatında yeni rekorlar kırmayı hedefliyoruz,” dedi.

Modef Expo 2024: İnovasyon ve Kalitenin Buluşma Yeri

İnovatif ürünler ve dikkat çekici stant tasarımlarıyla öne çıkan Modef Expo 2024, İnegöl'ün mobilya dünyasındaki öncü rolünü bir kez daha pekiştirdi. Modef, gelecek organizasyonlarda da yenilikçi ve vizyoner yaklaşımlar sunmaya devam edecek.

Uğurdağ, fuarın İnegöl’ü kapsayıcı özelliğinin kamuoyunda yeniden fark edildiğini vurgulayarak, “Modef, tüm İnegöl’ü kapsayan, faydayı ilçeye yaymayı hedefleyen bir organizasyon. Yıllardır bu perspektifle organizasyonlar yapıyoruz. Fuar katılımcılarının İnegöl’de de zaman geçirmelerini istiyoruz. Bu fuar, İnegöl’ün en önemli sektörel etkinliği olduğunu bir kez daha gösterdi,” dedi.