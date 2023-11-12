Birçok kişi vücudunda oluşan şişkinliklerden oldukça şikayetçidir. Vücutta oluşan bu şişkinliğin birçok sebebi bulunmaktadır. Bu şişkinliklerin başlıca nedenleri şunlardır; vücutta biriken toksinler, böbreklerin vücuttan su atamaması ve mesanenin iyi bir şekilde çalışmamasıdır. İçeriğinde kiraz sapı, spriulina, mate yaprağı, avokado yaprağı, barut ağacı, karahindiba kökü, zencefil ve tarçın bulunan moringa tea böbreklerin sağlıklı çalışmasına, mesane ve böbreklerde oluşan kumların dökülmesine yardımcı olurken vücudun şişliğini de hızlı bir şekilde giderir.

Moringa çayı içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bir çok hastalığı da tedavi edici etkiye sahiptir. Başta obezite olmak üzere, mide hastalıkları, baş ağrıları, kulak ağrıları ve kalp hastalıkları gibi rahatsızlıkların iyileşmesini sağlamaktadır. verdiği tokluk hissi ile yapılan diyetlerin tam olarak uygulanmasını sağladığı gibi, bağışıklık sistemi diyet esnasında düşen kişilerin bağışıklık sistemini de kuvvetlendirmektedir.

Sindirim sistemi üzerinde büyük bir etkisi olan moringa çayının cilt hücrelerini yenilemekte de etkisi bulunmaktadır. İçerdiği D, A ve C vitaminleri sayesinde cildin daha genç ve canlı görünmesini sağlar. Vücuda sağladığı vitaminler sayesinde kişinin gün boyu daha zinde kalmasını sağlarken akşam saatlerinde içilen bir fincan moringa çayı kişinin tüm gece kalori yakmasını sağlamaktadır. Bu sayede moringa çayı kullanan kişiler gece uyudukları süreçte de toksin atmaya ve zayıflamaya devam ederler. Sabah saatlerinde tüketilen moringa çayının tüm gün tok tutma etkisi bulunmaktadır.