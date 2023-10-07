Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, vatandaşların yakından takip ettiği benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 90 kuruşluk bir indirim yapıldı. Bu indirim, hafta içinde benzinin litre fiyatına yapılan üst üste gelen indirimlerin ardından geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre Bursa'da motorin litre fiyatı 37,96 lira seviyesinde bulunuyor. Benzin ise ortalama 34,27 liradan satılıyor.