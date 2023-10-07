Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sabah saat 05.00 civarında Adana'dan Kayseri'ye seyahat eden 01 AKG 470 plakalı otobüs, sürücüsünün kontrolünü kaybederek refüje çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüs içerisinde bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılar arasında askerler de bulunuyor.

Kazazedeler, kaza nedeninin otobüs şoförünün uyuklaması olduğunu iddia etti. Yaralanan yolcular çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve kazanın nasıl meydana geldiğini ve şoförün uykusuzluğunu araştırıyor. Detaylı inceleme sonucunda sorumluların belirlenmesi amaçlanıyor.