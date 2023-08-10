Motorin fiyatlarına bir yenisi daha eklendi. 1 Ağustos'ta meydana gelen ÖTV zammının ardından, motorin fiyatlarına bir artış daha yaşandı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1,07 TL'lik bir zam yapıldı. Araç sahipleri için bu gelişme pek de sevindirici değil.

Ancak kötü haber bununla da sınırlı değil. 11 Ağustos Cuma gününden itibaren motorin fiyatlarında daha büyük bir artış yaşanacak. Motorin grubunda 1,80 TL'lik bir fiyat artışı bekleniyor. Bu da İstanbul'da motorin fiyatının litre başına 37,45 TL'den 38,75 TL'ye çıkmasına neden olacak.

Ne yazık ki benzin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Bu da araç sahiplerinin yakıt masraflarının daha da artabileceği anlamına geliyor.

Tüm bu gelişmeler, araç kullanıcılarının yakıt harcamalarını daha yakından takip etmeleri gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Artan motorin fiyatları, hem bireysel bütçeleri hem de ticari faaliyetleri etkileyebilir.