İsrail ve Filistin arasında çıkan savaşın etkileri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yatırımcı güvenli liman arayışında altın alışlarını hızlandırırken buna eşlik eden ABD Merkez Bankası (Fed) kanadındaki yumuşayan söylemler ons altın fiyatını zirveye taşıdı. Geçtiğimiz haftalarda 1810 dolara kadar gevşeyen altının onsu 14 Ekim 2023 Cumartesi itibarıyla 1946 doların üzerini test etti.

İsrail- Hamas çatışması petrol fiyatlarını etkilemeye devam ederken ilk zam haberi de geldi.Motorine pazartesiyi salıya bağlayan gece zam gelmesi bekleniyor.Fiyatlarda yaşanan hızlı yükselişin sebebi olarak ise, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın bölgeye yayılabileceği endişelerinin yükselmesi öne çıkıyor.Motorine son olarak 7 Ekim'de 2.90 kuruş indirim yapılmıştı.