Temmuz ayının ilk haftasında açıklanan Yİ-ÜFE verileri doğrultusunda, akaryakıt ürünlerinde otomatik ÖTV artışı gerçekleşmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kararıyla benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL ve LPG’ye 97 kuruş zam uygulanmıştı. Yapılan bu zamların ardından benzinin litre fiyatı 51-52 TL bandına yükselirken, motorin ise 53 TL'yi aşmıştı.

Fakat gelen bilgilere göre, motorin fiyatlarına yeni bir zam daha gündemde.

8 Temmuz Salı günü, sektörel kaynaklardan alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına 9 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,70 TL’lik yeni bir zam yapılacağı bildirildi.

Bu gelişmeyle birlikte motorin fiyatlarının birçok kentte 55 TL'ye yaklaşması bekleniyor.