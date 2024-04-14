Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde seyir halinde Yılmaz K. (38) yönetimindeki 16 AIR 70 plakalı hafif ticari araç Fidanlık sokağa dönüş yapmak istediği sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Muhammed A. (20) yönetimindeki 16 BAC 039 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Murat Avcı