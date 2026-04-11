Tekirdağ'da dönel kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Çorlu Salih Omurtak Caddesi üzeri Asri Mezarlık kavşağında meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun bulunduğu yol ayrımından dönel kavşağa geçiş yapan E.M.D. yönetimindeki otomobil ile Eski Şifa istikametine seyreden K.S.E.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü K.S.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA