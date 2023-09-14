Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpıştığı öne sürülen motosiklet sürücüsü, bariyerlere savrularak hayatını kaybetti.

Kaza, Kirazpınar Mahallesi Terminal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Yeniçağ (57) hakimiyetindeki 41 TV 108 plakalı motosiklet ile sürücüsünün tespit edilemeyen hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Hüseyin Yeniçağ bariyerlere savruldu. Hüseyin Yeniçağ’ın hareketsiz şekilde yol kenarında yattığını gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetiklerde Hüseyin Yeniçağ’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde incelemede bulundu.

Hüseyin Yeniçağ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinden kaçtığı öne sürülen hafriyat kamyonu sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.