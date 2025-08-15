Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Suludere mevkisindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için arazözlerle karadan, yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale ediyor. Bölgede, tedbir amacıyla sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.