Edinilen bilgiye göre Mesudiye mahallesi Derya sokak üzerinde seyir halinde olan İsmail K. (60) yönetimindeki 16 NY 398 plakalı otomobil ile Mehmet Ö. (16) yönetimindeki 16 BHD 911 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: MURAT AVCI