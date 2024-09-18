Bursa'nın İznik ilçesinde, motosikletin seyir halindeyken yola aniden fırlayan bir yayaya çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olay, Atatürk Caddesi'nde gerçekleşti. Motosikleti süren Mehmet A., 16 BRF 895 plakalı aracıyla geçerken Ali Ekrem B. isimli yaya ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yaya, metrelerce sürüklendi. Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri hemen müdahale etti. Yaralı, olay yerindeki ilk yardımın ardından İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA