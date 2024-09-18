Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan anne Yüksel Güran'dan ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı.

Olayın Arka Planı

21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Bu olay üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Örneklerin Alınması

Anne Yüksel Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçlamasıyla tutuklandı. Savcılığın talebi üzerine, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı. Bu örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Hazırlanacak raporda, Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi ile anneden alınan örneklerin uyuşup uyuşmadığı kontrol edilecek.

Tutuklama Gerekçeleri

Yüksel Güran ve Enes Güran’ın tutuklama gerekçeleri arasında, "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delil durumu ve şüphelilerin beyanlarındaki çelişkiler" yer alıyor. Soruşturma sürerken, olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması bekleniyor.