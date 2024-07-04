Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde motosikletli şahıslara özel yapılan denetimde 87 bin lira ceza kesildi.

Son zamanlarda artan şikayetler üzerine Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapaklı Bülent Ecevit Parkı ve Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde motosikletli sürücülere özel denetim gerçekleştirildi.

12 sürücüye ve 8 araca 87 bin lira ceza kesildi

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 98 sürücünün GBT sorgusu yapılırken 4 ehliyetsiz, 1 yetersiz ehliyet kullanan, 5 kask kullanmayan sürücüye ve 1 abart egzoz bulunan, 2 sigortası bulunmayan, 4 muayenesi bulunmayan motosiklete ve ayrıca sis farı nedeniyle 3 motosiklete ceza kesildi. Toplam 12 sürücü ve 8 araca 87 bin 433 lira cezai işlem uygulandı.

“Denetimlerimiz devam edecek”

Yapılan denetimlerin ardından açıklamada bulunan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Gazi Aksoy, “Bölgemizde rahatsızlık veren motosikletli sürücülere özel denetimlerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.