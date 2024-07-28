Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde düzenlenen operasyonlar sonucunda 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Aynı zamanda, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam ettiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"